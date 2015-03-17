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Постер сериала Дама под вуалью
Постер сериала Дама под вуалью
Постер сериала Дама под вуалью
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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3 постера
Киноафиша Сериалы Дама под вуалью

Дама под вуалью (2015 - 2015)

La Dama Velata 18+
Год выпуска 2015
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Rai 1
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Действие драматического сериала «Дама под вуалью» разворачивается в Италии в конце XIX столетия. Граф Гранди с нетерпением ждет рождения первенца. Однако его любимая супруга погибает при родах, произведя на свет близнецов Клару и Маттео. Коварная родственница, желающая сделать своего сына единственным наследником титула, врет графу, что у него родилась только дочь. В отчаянии он отдает девочку на воспитание в простую деревенскую семью. Но спустя годы Клара и Маттео решают пожениться, не зная всей правды.

В ролях
В ролях
Андреа Боска
Андреа Боска
Лучиано Вирджилио
Тереза Сапонанджело
Лино Гуанчале
Лино Гуанчале
Илария Спада
Мириам Леоне
Мириам Леоне
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.9 IMDb
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Сезоны
Дама под вуалью - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 12 эпизодов
 
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