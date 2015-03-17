Действие драматического сериала «Дама под вуалью» разворачивается в Италии в конце XIX столетия. Граф Гранди с нетерпением ждет рождения первенца. Однако его любимая супруга погибает при родах, произведя на свет близнецов Клару и Маттео. Коварная родственница, желающая сделать своего сына единственным наследником титула, врет графу, что у него родилась только дочь. В отчаянии он отдает девочку на воспитание в простую деревенскую семью. Но спустя годы Клара и Маттео решают пожениться, не зная всей правды.