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Постер сериала Мы – легенды
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Киноафиша Сериалы Мы – легенды

Мы – легенды (2023 - 2023)

Noi siamo leggenda 18+
Год выпуска 2023
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал Rai 2
Продолжительность сериала 11 часов 0 минут

О чем сериал

Пятеро друзей-старшеклассников — Массимо, Джин, Лин, Андреа и Грета, — живут и учатся в Риме. Незадолго до Рождества в жизни Массимо происходит трагедия: парень становится невольным свидетелем смерти своей матери. После этого тяжелого удара молодой человек неожиданно обнаруживает, что в минуты гнева кисти его рук раскаляются докрасна. Вскоре выясняется, что сверхспособности проявляются и у всех его друзей, но совершенно по-разному. Новый дар становится метафорой трудностей и возможностей, с которыми подросткам приходится сталкиваться в жизни. Однако со временем необъяснимое переплетение сильных эмоций и сверхъестественных сил помогает им найти свое место в этом сложном мире.

Мы – легенды - трейлер первого сезона
Мы – легенды  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Антония Лискова
Клаудия Пандольфи
Клаудия Пандольфи
Лино Гуанчале
Лино Гуанчале
Софья Гершевич
Софья Гершевич
Эмануеле Ди Стефано
Николас Мопас
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Сезон 1
2023, 12 эпизодов
 
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