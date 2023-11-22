Пятеро друзей-старшеклассников — Массимо, Джин, Лин, Андреа и Грета, — живут и учатся в Риме. Незадолго до Рождества в жизни Массимо происходит трагедия: парень становится невольным свидетелем смерти своей матери. После этого тяжелого удара молодой человек неожиданно обнаруживает, что в минуты гнева кисти его рук раскаляются докрасна. Вскоре выясняется, что сверхспособности проявляются и у всех его друзей, но совершенно по-разному. Новый дар становится метафорой трудностей и возможностей, с которыми подросткам приходится сталкиваться в жизни. Однако со временем необъяснимое переплетение сильных эмоций и сверхъестественных сил помогает им найти свое место в этом сложном мире.