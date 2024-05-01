События разворачиваются в период роспуска монастырей во времена правления Тюдоров. В центре сюжета оказывается амбициозный и предприимчивый юрист по имени Мэтью Шардлейк, которому поступает от Томаса Кромвеля задание взяться за расследование гибели комиссара в небольшом городке под названием Скарнси. Главный герой приступает к опасной миссии, в ходе которой он столкнется со множеством испытаний. Но для Шардлейка нет ничего невозможного. Он с ловкостью умеет распутывать самые сложные преступления.