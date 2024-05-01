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Постер сериала Шардлейк
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Киноафиша Сериалы Шардлейк

Шардлейк (2024 - 2024)

Shardlake 18+
Год выпуска 2024
Страна Австрия/Венгрия/США/Румыния/Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 54 минуты
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность сериала 3 часа 36 минут

О чем сериал

События разворачиваются в период роспуска монастырей во времена правления Тюдоров. В центре сюжета оказывается амбициозный и предприимчивый юрист по имени Мэтью Шардлейк, которому поступает от Томаса Кромвеля задание взяться за расследование гибели комиссара в небольшом городке под названием Скарнси. Главный герой приступает к опасной миссии, в ходе которой он столкнется со множеством испытаний. Но для Шардлейка нет ничего невозможного. Он с ловкостью умеет распутывать самые сложные преступления.

В ролях
В ролях
Шон Бин
Шон Бин
Пол Кэй
Пол Кэй
Энтони Бойл
Брайан Вернел
Брайан Вернел
Arthur Hughes
Руби Эшборн Серкис
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Шардлейк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 4 эпизода
 
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