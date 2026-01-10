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Vincenzo Bellini: I Puritani
США / мюзикл
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В ролях
Марко Армилиато
Self - Conductor
Лоуренс Браунли
Arturo
Лизетт Оропеза
Elvira
Артур Ручиньский
Кристиан ван Хорн
Giorgio
Айлин Перес
Self - Host
Ricardo José Rivera
Riccardo
Eve Gigliotti
Enrichetta
DeAundre Addison
Young Arturo
Richard E. Waits
Lord Talbot
Тони Стивенсон
Bruno Robertson
Gualtiero Walton
David Pittsinger
Сценарист
Vincenzo Bellini
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
3 часа 47 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
10 января 2026
Дата выхода
10 января 2026
Сербия
o.A.
Сборы в мире
$522 943
Другие названия
Vincenzo Bellini: I Puritani
Еще
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
Обновлено 14 ноября 2025
Отзывы о фильме
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