Marco Armiliato
Marco Armiliato
Date of Birth
1 January 1967
Age
59 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
8.6
Il trovatore
(2015)
8.4
MET Opera: Les Contes d’Hoffmann
(2025)
8.2
Metropolitan Opera: La Bohème
(2018)
6.6
The Metropolitan Opera: I Puritani
Vincenzo Bellini: I Puritani
Musical
2026, USA
8.4
MET Opera: Les Contes d’Hoffmann
MET Opera: Les Contes d’Hoffmann
Opera
2025, USA
8.1
MET Opera: Fedora
The Metropolitan Opera: Fedora
Music
2023, USA
8.2
Metropolitan Opera: La Bohème
Metropolitan Opera: La Bohème
Opera
2018, USA
8.2
La Fanciulla del West
La Fanciulla del West
Opera
2018, USA
8.6
Il trovatore
Il trovatore
Opera
2015, USA
7.6
Francesca da Rimini
Francesca da Rimini
Opera
2012, USA
