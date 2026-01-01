Menu
Marco Armiliato

Date of Birth
1 January 1967
Age
59 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Il trovatore 8.6
Il trovatore (2015)
MET Opera: Les Contes d’Hoffmann 8.4
MET Opera: Les Contes d’Hoffmann (2025)
Metropolitan Opera: La Bohème 8.2
Metropolitan Opera: La Bohème (2018)

Filmography

Genre
Year
The Metropolitan Opera: I Puritani 6.6
The Metropolitan Opera: I Puritani Vincenzo Bellini: I Puritani
Musical 2026, USA
MET Opera: Les Contes d’Hoffmann 8.4
MET Opera: Les Contes d’Hoffmann MET Opera: Les Contes d’Hoffmann
Opera 2025, USA
MET Opera: Fedora 8.1
MET Opera: Fedora The Metropolitan Opera: Fedora
Music 2023, USA
Metropolitan Opera: La Bohème 8.2
Metropolitan Opera: La Bohème Metropolitan Opera: La Bohème
Opera 2018, USA
La Fanciulla del West 8.2
La Fanciulla del West La Fanciulla del West
Opera 2018, USA
Il trovatore 8.6
Il trovatore Il trovatore
Opera 2015, USA
Francesca da Rimini 7.6
Francesca da Rimini Francesca da Rimini
Opera 2012, USA
