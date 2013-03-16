Мелодрама Дзандонаи «Франческа да Римини», написанная в начале XX века, после более чем 25-летнего перерыва вновь появляется на сцене Мет в красочной и реалистичной постановке Пьеро Фаджони. За дирижерский пульт встанет Марко Армилиато, Ева-Мария Вестбрук исполнит заглавную роль благородной дамы, обманом вынужденной выйти замуж за жестокого Джанчотто (Марк Делаван), а не за своего возлюбленного Паоло (Марчелло Джордани). Роберт Брубейкер споет злодея Малатестино, чья ревность становится причиной убийства.