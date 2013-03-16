Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Франческа да Римини
Франческа да Римини

Франческа да Римини

Francesca da Rimini 18+
О фильме

Мелодрама Дзандонаи «Франческа да Римини», написанная в начале XX века, после более чем 25-летнего перерыва вновь появляется на сцене Мет в красочной и реалистичной постановке Пьеро Фаджони. За дирижерский пульт встанет Марко Армилиато, Ева-Мария Вестбрук исполнит заглавную роль благородной дамы, обманом вынужденной выйти замуж за жестокого Джанчотто (Марк Делаван), а не за своего возлюбленного Паоло (Марчелло Джордани). Роберт Брубейкер споет злодея Малатестино, чья ревность становится причиной убийства.

Страна США
Продолжительность 3 часа 20 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 16 марта 2013
Сборы в мире $65 581
Другие названия
Zandonai: Francesca da Rimini
Режиссер
Марко Армилиато
Пьеро Фаджони
В ролях
Ева-Мария Вестбрук
Марчелло Джордани
Роберт Брубейкер
Марк Делаван
Рейтинг фильма

7.6
12 голосов
7.7 IMDb
