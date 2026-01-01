Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Гладковска
Maria Gładkowska
Киноафиша
Персоны
Мария Гладковска
Мария Гладковска
Maria Gładkowska
Дата рождения
16 сентября 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Зелёна-Гура, Польша
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.8
Кондор
(1982)
6.7
Аварийный выход
(1982)
6.0
Быть как Казимеж Дейна
(2012)
Фильмография Мария Гладковска
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Год
Все
2020
2012
2007
1982
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
Clergyman
Klecha
драма
2020, Польша
6
Быть как Казимеж Дейна
Byc jak Kazimierz Deyna
комедия
2012, Польша
5
Тестостерон
Testosteron
комедия
2007, Польша
6.7
Аварийный выход
Wyjscie awaryjne
комедия
1982, Польша
7.8
Кондор
Dögkeselyü
боевик, криминал, драма
1982, Венгрия
