Мария Гладковска Maria Gładkowska
Мария Гладковска

Мария Гладковска

Maria Gładkowska

Дата рождения
16 сентября 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Зелёна-Гура, Польша
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Кондор 7.8
Кондор (1982)
Аварийный выход 6.7
Аварийный выход (1982)
Быть как Казимеж Дейна 6.0
Быть как Казимеж Дейна (2012)

Фильмография Мария Гладковска

Жанр
Год
Clergyman Klecha
драма 2020, Польша
Быть как Казимеж Дейна 6
Быть как Казимеж Дейна Byc jak Kazimierz Deyna
комедия 2012, Польша
Тестостерон 5
Тестостерон Testosteron
комедия 2007, Польша
Аварийный выход 6.7
Аварийный выход Wyjscie awaryjne
комедия 1982, Польша
Кондор 7.8
Кондор Dögkeselyü
боевик, криминал, драма 1982, Венгрия
