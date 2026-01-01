Оповещения от Киноафиши
Микко Кивинен
Mikko Kivinen
Микко Кивинен
Mikko Kivinen
Дата рождения
20 ноября 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Хельсинки, Финляндия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Путешественник
Фильмография Микко Кивинен
6.8
Нико 2
Niko 2 - Lentäjäveljekset
драма, анимация, семейный, приключения, комедия
2012, Финляндия / Германия / Дания / Ирландия
Смотреть трейлер
