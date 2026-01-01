Menu
Masao Mishima
Masao Mishima
Date of Birth
2 January 1906
Age
67 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
18 July 1973
Actor type
Dramatic actor, Voice actor, The Adventurer
Popular Films
8.2
Late Spring
(1949)
8.1
Harakiri
(1962)
7.5
Hiroshima
(1953)
Filmography
Genre
All
Adventure
Animation
Anime
Drama
Fairy Tale
Family
War
Year
All
1968
1962
1960
1953
1949
All
5
Films
5
Actor
5
6.9
Taiyo no oji: Horusu no daiboken
Taiyo no oji: Horusu no daiboken
Fairy Tale, Family, Animation, Adventure, Anime
1968, Japan
8.1
Harakiri
Seppuku
Drama
1962, Japan
6.9
Good-for-Nothing
Rokudenashi
Drama
1960, Japan
7.5
Hiroshima
Hiroshima
Drama, War
1953, Japan
8.2
Late Spring
Banshun
Drama
1949, Japan
