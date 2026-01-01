Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Masao Mishima Masao Mishima
Kinoafisha Persons Masao Mishima

Masao Mishima

Masao Mishima

Date of Birth
2 January 1906
Age
67 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
18 July 1973
Actor type
Dramatic actor, Voice actor, The Adventurer

Popular Films

Late Spring 8.2
Late Spring (1949)
Harakiri 8.1
Harakiri (1962)
Hiroshima 7.5
Hiroshima (1953)

Filmography

Genre
Year
Taiyo no oji: Horusu no daiboken 6.9
Taiyo no oji: Horusu no daiboken Taiyo no oji: Horusu no daiboken
Fairy Tale, Family, Animation, Adventure, Anime 1968, Japan
Harakiri 8.1
Harakiri Seppuku
Drama 1962, Japan
Good-for-Nothing 6.9
Good-for-Nothing Rokudenashi
Drama 1960, Japan
Hiroshima 7.5
Hiroshima Hiroshima
Drama, War 1953, Japan
Late Spring 8.2
Late Spring Banshun
Drama 1949, Japan
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more