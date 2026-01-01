Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мартин Рейнке
Martin Reinke
Мартин Рейнке
Мартин Рейнке
Martin Reinke
Дата рождения
25 марта 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Гамбург, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Над нами только небо
(2011)
6.2
Стелла: Жизнь
(2023)
Фильмография Мартин Рейнке
6.2
Стелла: Жизнь
Stella: A Life
драма, военный
2023, Австрия / Германия / Швейцария
6.7
Над нами только небо
Über uns das All
драма
2011, Германия
