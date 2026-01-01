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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Лам Чи Чунг
Lam Chi-chung
Киноафиша
Персоны
Лам Чи Чунг
Лам Чи Чунг
Lam Chi-chung
Дата рождения
16 августа 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Гонконг, Китай
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.6
Разборки в стиле Кунг-Фу
(2004)
6.4
Седьмой
(2008)
5.5
Женский шаолиньский футбол
(2026)
Фильмография Лам Чи Чунг
5.5
Женский шаолиньский футбол
Nv Zu
боевик, комедия, спорт
2026, Гонконг / Китай
Смотреть трейлер
4.9
Лига кунг-фу
Gong fu lian meng
боевик, комедия
2018, Китай
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1.8
Панда 3D
The Adventures of Jinbao
комедия, семейный, анимация, приключения
2012, Китай
Смотреть трейлер
6.4
Седьмой
CJ7 / Cheung Gong 7 Hou
комедия, фэнтези
2008, Гонконг
Смотреть трейлер
7.6
Разборки в стиле Кунг-Фу
Kung Fu Hustle
комедия, боевик
2004, Гонконг / Китай
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