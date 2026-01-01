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Лам Чи Чунг Lam Chi-chung
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Лам Чи Чунг

Lam Chi-chung

Дата рождения
16 августа 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Гонконг, Китай
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков, Актер озвучки

Популярные фильмы

Разборки в стиле Кунг-Фу 7.6
Разборки в стиле Кунг-Фу (2004)
Седьмой 6.4
Седьмой (2008)
Женский шаолиньский футбол 5.5
Женский шаолиньский футбол (2026)

Фильмография Лам Чи Чунг

Женский шаолиньский футбол 5.5
Женский шаолиньский футбол Nv Zu
боевик, комедия, спорт 2026, Гонконг / Китай
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Лига кунг-фу 4.9
Лига кунг-фу Gong fu lian meng
боевик, комедия 2018, Китай
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Панда 3D 1.8
Панда 3D The Adventures of Jinbao
комедия, семейный, анимация, приключения 2012, Китай
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Седьмой 6.4
Седьмой CJ7 / Cheung Gong 7 Hou
комедия, фэнтези 2008, Гонконг
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Разборки в стиле Кунг-Фу 7.6
Разборки в стиле Кунг-Фу Kung Fu Hustle
комедия, боевик 2004, Гонконг / Китай
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