«Снова Рафтеры» — многосерийное австралийское шоу, выходящее на американском стриминге Amazon Prime Video. «Снова Рафтеры» является спин-оффом популярного комедийного сериала, выходившего в период с 2008 по 2013 годы. Действие фокусируется на семействе Рафтеров, которое за последние шесть лет практически не изменилось. Дэйв и Джули свили свое маленькое гнездо с младшей дочерью Руби, в то время как старшие дети Рафтеров продолжают сталкиваться с различными ударами судьбы, проживая свои лучшие годы.