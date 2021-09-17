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Постер к сериалу Снова Рафтеры
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Киноафиша Сериалы Снова Рафтеры
Снова Рафтеры (2021 - …) Back to the Rafters 12+
Год выпуска 2021
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Снова Рафтеры» — многосерийное австралийское шоу, выходящее на американском стриминге Amazon Prime Video. «Снова Рафтеры» является спин-оффом популярного комедийного сериала, выходившего в период с 2008 по 2013 годы. Действие фокусируется на семействе Рафтеров, которое за последние шесть лет практически не изменилось. Дэйв и Джули свили свое маленькое гнездо с младшей дочерью Руби, в то время как старшие дети Рафтеров продолжают сталкиваться с различными ударами судьбы, проживая свои лучшие годы.

Снова Рафтеры - трейлер
Снова Рафтеры
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эрик Томсон
Эрик Томсон
Ребекка Гибни
Ребекка Гибни
Майкл Кейтон
Майкл Кейтон
Энгус МакЛарен
Энгус МакЛарен
Джорджина Хэйг
Джорджина Хэйг
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Снова Рафтеры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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