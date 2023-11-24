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4.0

Убежище

, 2023
The Refuge
Болгария, США / ужасы / 18+
4.0

В ролях

Sophie Simnett
Kate Pedroni
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Sebastian Pedroni
Раза Джеффри
Раза Джеффри
Ibrahim
Атанас Сребрев
Атанас Сребрев
Велизар Бинев
Велизар Бинев
Эстон Маколи
Rick Pedroni
Johanna Harlin
Dr. Dana Dale
Шервин Аленаби
Шервин Аленаби
Farid
Kal Minev
Justin Matthews
Хауард Делл
Jacob
Mila Lyutskanova
Rasha
Zacharie Popov
Scholar
Режиссер Ренни Харлин
Сценарист Ben Sztajnkrycer
Композитор Фредерик Вьедманн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Болгария / США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 апреля 2024
Премьера в мире 24 ноября 2023
Дата выхода
5 сентября 2024 Израиль
24 ноября 2023 Литва N16
8 декабря 2023 Эстония
Производство B2Y Productions, Film Forge Media, Revelations Entertainment
Другие названия
Refuge, The Refuge, Mineviku viirastused, Refúgio, Refugium, Убежище

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 12 голосов
4.2 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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