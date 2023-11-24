Убежище, 2023

В ролях
Sophie Simnett
Kate Pedroni
Johanna Harlin
Dr. Dana Dale
Kal Minev
Justin Matthews
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Ben Sztajnkrycer
Композитор
Фредерик Вьедманн
Детали фильма
Страна
Болгария / США
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
19 апреля 2024
Премьера в мире
24 ноября 2023
Дата выхода
|5 сентября 2024
|Израиль
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|24 ноября 2023
|Литва
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|N16
|8 декабря 2023
|Эстония
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Производство
B2Y Productions, Film Forge Media, Revelations Entertainment
Другие названия
Refuge, The Refuge, Mineviku viirastused, Refúgio, Refugium, Убежище