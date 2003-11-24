В аду

, 2003
In Hell
США / боевик, драма, триллер / 18+
Здесь сложно выжить, а остаться человеком почти невозможно. Жестоко расправившись с убийцей своей жены, американец Кайл, работающий в России, оказывается в легендарной тюрьме «Кровавая», куда боятся попасть даже самые крутые бандиты и бывалые рецидивисты. Здесь надзиратели — изощренные садисты, а начальство — продажное зверье, устраивающее кровавые бои между заключенными. Но, потеряв на чужой земле любовь, будущее и свободу, Кайл не намерен сгинуть в этой проклятой дыре. Он будет отчаянно бороться за свою жизнь, чтобы однажды выбраться из настоящего ада на Земле, где выживают только сильнейшие.

Жан-Клод Ван Дамм
Лоренс Тэйлор
Ллойд Баттиста
Карлос Гомес
Billy Rieck
Хуан Фернандес
Режиссер Ринго Лэм
Сценарист Eric James Virgets, Jorge Alvarez, George Alvarez
Композитор Александр Бубенхайм
Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 7 апреля 2025
Премьера в мире 24 ноября 2003
25 ноября 2003 Бразилия
24 ноября 2003 Германия 18

ОККО
Бюджет $17 000 000
Сборы в мире $293 671
Производство 777 Films Corporation, Millennium Films, Wonderworks Films
In Hell, Hell, Peklo, Prisão Infernal, Captivi in Iad, Cehennemde, Địa Ngục Trần Gian, En enfer, Hell - Esplode la furia, Hell - Scatena l'inferno, HELL ヘル, I Helvetes Forgård, In Hell: Rage Unleashed, Închisoarea iadului, Instinto asesino, Kolasi, Maga a pokol, Nell'inferno - In Hell, Pelea Con El Diablo, Põrgus, Salvaje, Security Housing Unit, Skazany na piekło, Straffe Fanger, The S.H.U., U paklu, В ада, В аду, У пеклі, पत्थ़र का इंसान

6.1 IMDb

