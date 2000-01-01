Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Матиас Мирен
Matias Myren
Киноафиша
Персоны
Матиас Мирен
Матиас Мирен
Matias Myren
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Норвегия, Норвегия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.2
То, что ее заводит
(2011)
Фильмография Матиас Мирен
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2011
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.2
То, что ее заводит
Få meg på, for faen
комедия
2011, Норвегия
Смотреть трейлер
