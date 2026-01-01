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Фильмография
Николас Робин
Nicolas Robin
Киноафиша
Персоны
Николас Робин
Николас Робин
Nicolas Robin
Дата рождения
10 октября 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Ланьон, Франция
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.8
Безель
(2024)
5.4
Черный океан
(2010)
5.0
Девушка и ночь
(2022)
Фильмография Николас Робин
6.8
Безель
Beezel
ужасы, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
5
Девушка и ночь
драма, триллер, мини-сериал
2022, Франция/Германия/Италия
5.4
Черный океан
Noir ocean
драма
2010, Германия / Франция / Бельгия
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