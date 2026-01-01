Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марианне Кох
Marianne Koch
Киноафиша
Персоны
Марианне Кох
Марианне Кох
Marianne Koch
Дата рождения
19 августа 1931
Возраст
94 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.9
За пригоршню долларов
(1964)
Фильмография Марианне Кох
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Год
Все
1964
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.9
За пригоршню долларов
Per un pugno di dollari
боевик, вестерн
1964, Италия / Испания / Германия
