Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Николас Роу
Николас Роу
Nicholas Rowe
О персоне
Фильмография
Николас Роу
Nicholas Rowe
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 ноября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Николаса Роу
Родился 22 ноября 1966 года. Эдинбург, Шотландия.
Развернуть
Фильмография Николаса Роу
Приключения Реми
драма
2019, Франция
7.0
Натуральные упыри
комедия
2017, Великобритания
5.0
Молодой Шерлок Холмс
1985, США
6.0
Все фильмы
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов