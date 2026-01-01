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Николас Роу
Николас Роу Nicholas Rowe
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Николас Роу

Nicholas Rowe

Дата рождения
22 ноября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Николаса Роу

Родился 22 ноября 1966 года. Эдинбург, Шотландия.

Популярные фильмы

Корона 8.6
Корона (2016)
Последнее королевство 8.3
Последнее королевство (2015)
Гений 7.9
Гений (2017)

Фильмография Николаса Роу

Из породы убийц 5.8
Из породы убийц
драма, триллер 2023, США
Гробовщик 5.6
Гробовщик The Undertaker
триллер 2023, Великобритания
Смотреть трейлер
Шпион среди друзей 7
Шпион среди друзей
драма, мини-сериал 2022, Великобритания
Белгравия 7.2
Белгравия
драма, мини-сериал 2020, Великобритания/США
Скользкий путь 6.8
Скользкий путь
драма, триллер, мини-сериал 2020, Великобритания
Приключения Реми 7.4
Приключения Реми Rémi sans famille
драма 2019, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Однокашники 6.1
Однокашники Old Boys
комедия 2018, Великобритания
Ривьера 6.6
Ривьера
драма, криминал, триллер 2017, Великобритания
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