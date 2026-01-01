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Николас Роу
Nicholas Rowe
Киноафиша
Персоны
Николас Роу
Николас Роу
Nicholas Rowe
Дата рождения
22 ноября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Николаса Роу
Родился 22 ноября 1966 года. Эдинбург, Шотландия.
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Популярные фильмы
8.6
Корона
(2016)
8.3
Последнее королевство
(2015)
7.9
Гений
(2017)
Фильмография Николаса Роу
5.8
Из породы убийц
драма, триллер
2023, США
5.6
Гробовщик
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триллер
2023, Великобритания
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2022, Великобритания
7.2
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драма, мини-сериал
2020, Великобритания/США
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Скользкий путь
драма, триллер, мини-сериал
2020, Великобритания
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Приключения Реми
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драма
2019, Франция
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Рецензия
6.1
Однокашники
Old Boys
комедия
2018, Великобритания
6.6
Ривьера
драма, криминал, триллер
2017, Великобритания
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