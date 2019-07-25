«Приключения Реми»: Рецензия Киноафиши

«Приключения Реми» — это уже далеко не первая экранизация романа Гектора Мало «Без семьи». Во Франции книга считается классическим произведением для детей и юношества. Но, хотя этот самый известный роман писателя не раз издавался в России, он сравнительно мало известен у нас. Даже несмотря на одноименный фильм Владимира Бортко 1984 года. Зато его сюжет, конечно, вполне узнаваемый. Реми — сиротка, подкидыш. Приемная мать любит мальчика, а отец не очень. Реми уже было собираются сдавать в приют, но вдруг его выкупает бродячий артист по имени Виталис. Сам небогатый человек, он путешествует по Франции, зарабатывает игрой на скрипке и трюками, которые показывает его собака. Виталис заинтересовался судьбой мальчика, случайно услышав, как тот поет, и решил воспитать преемника. Теперь они путешествуют вместе, поют, играют на инструментах, а также попадают в тюрьму, убегают от волков и переживают еще много приключений. Постепенно Реми встречает и других хороших людей, которые так или иначе заменяют ему семью. И все же у него есть дом, не приемный, а настоящий. Естественно, Реми — подкидыш голубых кровей. Родная мать, добрая и богатая, где-то ждет его уже много лет. Но враги, некогда похитившие наследника, готовы убить мальчика, если он объявится на горизонте. Среди звезд фильма — француженка Виржини Ледуайен, англичане Зои Бойл и Николас Роу. Виталиса играет Даниель Отой. Режиссером стал Антуан Блоссье, ранее снимавший триллеры, а также молодежную драму «Выпускной экзамен». Выдержать новый жанр у него получилось. Фильм с главным героем ребенком мягок и светел в нужных моментах и все же не кажется приторным. Конечно, это не натуралистичное изображение бедной Европы XIX века, но и не лакированная картинка. Опасности, которым подвергаются персонажи, вполне настоящие, плохие люди — по-настоящему плохие. Более того, не для всех хороших людей уготовлен счастливый конец. Что естественно: Мало писал книгу тогда, когда она должна была готовить людей к жизни в тогдашнем реальном мире.

«Приключения Реми»

Но есть ли в экранизации что-то для мира сегодняшнего? Да, потому что история о сироте в бесконечном путешествии и поисках своего предназначения неожиданно накладывается на сегодняшние реалии. Вернее, сиротство и бродяжничество оказались метафорами психологического состояния современного человека. Он находится в поисках своей идентичности, своего человека, да и просто дома. Часто эти поиски растягиваются на всю жизнь. Реми, в роли которого молодой актер Малом Пакуин, в чем-то и счастливее зрителя. Будучи ребенком, он твердо верит в ненапрасность своего пути. Мальчик не боится разочарования, он знает, что тайна его рождения обещает блестящую разгадку. Но одолеть путь без проводников он не может. Виталис учит его простым вещам — например, читать — и более сложным. Чтобы петь перед публикой, Реми приходится с помощью учителя побороть психологический зажим. И это тоже увязывается со стремлением современного зрителя к творческой реализации с внутренним комфортом. Возможно, основная мораль картины — нет судьбы, написанной нам на роду. По праву рождения герой фильма должен был расти молодым дворянином, но оказалось, что его ждет совсем другая жизнь. А возвращает свое он при помощи собственных действий и друзей, которых отыскал. Каждый из нас может оказаться кем угодно (в разумных пределах), любой разговор с незнакомцем имеет шанс привести к моменту истины. Старая книга и новый фильм напоминают нам об этом в мире, где все легче привыкнуть к пассивному созерцанию. Достань из шкафа свои детские одежды, зритель. Может быть, на них рыцарский герб, знак избранности.

Андрей Гореликов