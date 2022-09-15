Меню
Киноафиша
Трейлеры
Проклятие мачехи. Дублированный трейлер
Проклятие мачехи. Дублированный трейлер
Дата публикации: 11 августа 2022
Проклятие мачехи
– Знакомство Холли с детьми мужа от первого брака оборачивается настоящим кошмаром. Не рады появлению в доме мачехи не только дети, но и потусторонние силы, словно пытающиеся сообщить Холли нечто важное и жуткое.
Развернуть
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Артур Валикин
15 сентября 2022, 09:18
Оценка
Сириус чо
15 сентября 2022, 09:18
0
0
Ответить
4.2
Проклятие мачехи
драма, ужасы, детектив, 2021, Великобритания
