Сериал рассказывает о пути Махсуна Джи — амбициозного молодого человека, который с детства мечтал вырваться из бедности и построить успешную карьеру. Выросший в небогатой семье, он начинает своё дело с небольшого магазина, открытого вместе с друзьями. Но со временем ему становится тесно в рамках малого бизнеса, и он решает отправиться в Стамбул, чтобы воплотить более масштабные мечты. Там Махсун открывает новый магазин и начинает строить собственную деловую империю. На протяжении сериала зрители наблюдают за тем, как он преодолевает серьёзные трудности: от конкуренции и предательства до угрозы жизни. Несмотря на все испытания, его настойчивость, вера в себя и желание добиться успеха помогают ему идти вперёд и добиваться поставленных целей.