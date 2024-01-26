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Постер сериала Махсун Джи
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Киноафиша Сериалы Махсун Джи

Махсун Джи (2024 - …)

Mahsun J 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 40 минут
Телеканал GAIN
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал рассказывает о пути Махсуна Джи — амбициозного молодого человека, который с детства мечтал вырваться из бедности и построить успешную карьеру. Выросший в небогатой семье, он начинает своё дело с небольшого магазина, открытого вместе с друзьями. Но со временем ему становится тесно в рамках малого бизнеса, и он решает отправиться в Стамбул, чтобы воплотить более масштабные мечты. Там Махсун открывает новый магазин и начинает строить собственную деловую империю. На протяжении сериала зрители наблюдают за тем, как он преодолевает серьёзные трудности: от конкуренции и предательства до угрозы жизни. Несмотря на все испытания, его настойчивость, вера в себя и желание добиться успеха помогают ему идти вперёд и добиваться поставленных целей.

В ролях
В ролях
Махсун Караджа
Аича Дамгаджи
Эдже Иртем
Engin Yüksel
Eda Akalin
Йоси Мизрахи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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8.2 IMDb
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Сезоны
Махсун Джи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
Махсун Джи - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2025, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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