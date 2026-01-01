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О персоне
Мэри Ламберт
Mary Lambert
Киноафиша
Персоны
Мэри Ламберт
Мэри Ламберт
Mary Lambert
Дата рождения
13 октября 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
8.0
Закон и порядок. Специальный корпус
(1999)
7.9
Черный список
(2013)
7.9
Голдберги
(2013)
Фильмография Мэри Ламберт
4.6
Самое. Лучшее. Рождество
Best. Christmas. Ever.
комедия, мелодрама
2023, США
Смотреть трейлер
6.9
Сияющая долина
комедия, ужасы
2022, США
5.8
Замок к Рождеству
A Castle for Christmas
мелодрама
2021, США
Смотреть трейлер
7.5
Шаг вперед: Прилив
драма, мюзикл, мелодрама
2018, США
7.9
Черный список
драма, криминал, триллер
2013, США
7.9
Голдберги
комедия, семейный
2013, США
7.5
Стрела
драма, боевик, фантастика
2012, США
3.4
Чердак
The Attic
ужасы, триллер
2007, США
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