«Ненастоящий папа»: Рецензия Киноафиши

Давид «Гриего» Самарас (Леонардо Сбаралья), вероятно, может претендовать на звание одного из худших отцов в истории. Своего девятилетнего сына Бенито (Бенджамин Отеро), которого живет с мамой Сильвиной (Наталия Орейро), он видит только на выходных и даже в эти несколько дней не уделяет ему внимания. Мысли его заняты ужасным ток-шоу с говорящим названием Hoy Se Arregla el Mundo, что переводится как «Сегодня мы исправляем мир» (так, к слову, называется и сам фильм в оригинале). Когда-то успешное, теперь оно совсем захирело и вот-вот закроется. Но что более важно, оно служит общей (но не единственной) метафорой самого фильма.

В студию передачи, похожую на гараж, приходят гости с их воображаемыми проблемами (вроде мясника и его дочери-вегетарианки), а ведущий в образе слесаря «чинит» их отношения. Нечто подобное происходит по ходу развития сюжета с самим Гриего и Бенито после того, как Сильвина, рассказав Гриего о скором переезде в Мадрид и намекнув на то, что он не является отцом мальчика, выбежала на улицу, попала под машину и скоропостижно скончалась, оставив сына сиротой, а бывшего любовника в недоумении.

Гриего тут же сдает ДНК-тест и убеждается в том, что не является отцом Бенито. То есть человек, не способный на длительные отношения ни с кем, кроме грустных клоунов из его передачи, и который не хочет быть отцом, узнает, что на самом деле им не является. Но, как подсказывает сам жанр, непременно изменит своей прежней жизни.

Кадр из фильма «Ненастоящий папа»

А начало переменам положит просьба Бенито помочь ему в поисках настоящего отца. Вооружившись телефоном Сильвины и заручившись помощью ее лучшей подруги Яни (Чаро Лопез), они отправляются в комическую и не всегда ловко прописанную одиссею по телефонной книжке. Встречи с возможными папашами откровенно недотянуты — драма в них решительно уступает место комедии, стремящейся к фарсу (Гриего и Бенито ретируются с каждого интервью после первого же нелепого препятствия). К счастью, химия между актерами — Сбаральей и юным Отеро — и шутки им под стать спасают повествование от полного расползания на отдельные эпизоды.

Кадр из фильма «Ненастоящий папа»

Нашлось в нем место еще нескольким ловким метафорам. Одной из них стал дальтонизм Бенито — в финальной сцене встречи с настоящим отцом он следует совету Гриего и, видя красную машину, называет ее зеленой – и выбирает таким образом его своим отцом. «Ненастоящий папа» получился комедией обаятельной, забавной и не вполне лишенной драматизма.