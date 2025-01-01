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Фильмография
Дэнни А. Абекейзер
Danny A. Abeckaser
Киноафиша
Персоны
Дэнни А. Абекейзер
Дэнни А. Абекейзер
Danny A. Abeckaser
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
6.8
Святые роллеры
(2010)
6.6
Ледяной
(2013)
5.6
Бардежов
(2024)
Фильмография Дэнни А. Абекейзер
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Криминал
Триллер
Год
Все
2025
2024
2023
2013
2010
Все
6
Фильмы
6
Режиссер
4
Продюсер
4
Актер
4
3.8
Копы в законе
Mob Cops
криминал, драма
2025, США
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5.6
Бардежов
Bardejov
исторический, военный
2024, США
3.9
Инженер
The Engineer
боевик
2023, США / Израиль
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5.6
Под прикрытием
Inside Man
криминал, драма, триллер
2023, США
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6.6
Ледяной
The Iceman
триллер, драма, криминал
2013, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Святые роллеры
Holy Rollers
драма, криминал
2010, США
Смотреть трейлер
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