Постер сериала Смерть шпионам: Ударная волна
1 постер
Киноафиша Сериалы Смерть шпионам: Ударная волна

Смерть шпионам: Ударная волна (2013 - 2013)

Smert shpionam: Udarnaya volna 18+
Год выпуска 2013
Страна Беларусь/Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

Май 1943 года. Начальник УКР СМЕРШ генерал-майор Полуноченко поручает молодому сотруднику - лейтенанту ГБ Николаю Ковальчуку проверить ничем не примечательного школьного сторожа, которым заинтересовалась немецкая разведка. Ковальчук узнает, что Вениамин Шубников на самом деле - бывший сотрудник украинского физико-технического института, физик-ядерщик. В 1939 году Шубников был арестован по делу физиков-вредителей. Однако по дороге в лагерь ему и еще одному фигуранту харьковского дела, арестованному за шпионаж немецкому физику Георгу Хоутермансу, удалось бежать. В скором времени приходит информация о том, что в связи с угрозой советского наступления немцы планируют демонтировать и вывезти в Германию находящийся в харьковском физико-техническом институте урановый котел. Ковальчук предлагает Полуноченко пойти на рискованный шаг – использовать для проникновения в институт Шубникова. Если помочь немцам переправить физика через линию фронта, то у СМЕРШ появится доступ к реактору. Под видом Шубникова готовиться ехать сотрудник СМЕРШ. Из-за личной антипатии и недоверия к врагу народа подготовка продвигается слишком медленно. В это же самое время для демонтажа уранового котла в Харьков пребывает Георг Хоутерманс, согласившийся на сотрудничество с немцами. Ядерный реактор, в чьих руках бы он не оказался, способен повернуть ход мировой истории, а значит, затягивать с проведением операции нельзя.

Смерть шпионам: Ударная волна - трейлер первого сезона
В ролях
Павел Трубинер
Юлия Мельникова
Валерий Афанасьев
Дмитрий Суржиков
Олег Коц
Алексей Даруга
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Смерть шпионам: Ударная волна - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
