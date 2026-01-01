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Фильмография
Николас Роуз
Nikolas Rose
Киноафиша
Персоны
Николас Роуз
Николас Роуз
Nikolas Rose
Дата рождения
24 августа 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Гранд-Прери, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.7
Параллельные миры
(2012)
Фильмография Николас Роуз
6.7
Параллельные миры
Upside Down
драма, мелодрама
2012, Канада / Франция
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