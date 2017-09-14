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Арутюн Хачатрян
Арутюн Хачатрян
Harutyun Khachatryan
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Арутюн Хачатрян
Harutyun Khachatryan
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Дата рождения
9 января 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Арутюна Хачатряна
Родился 9 января 1955 года. Ахалкалаки, СССР (Грузия).
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Фильмография Арутюна Хачатряна
Тупик
документальный
2015, Армения / США
0.0
Бесконечное бегство, вечное возвращение
документальный
2013, Армения
0.0
Граница
драма, документальный
2009, Нидерланды / Армения
5.0
Возвращение поэта
документальный
2005, Армения
4.0
Белый город
короткометражный, документальный
1988, СССР
5.0
Конд
документальный, короткометражный
1987, СССР
5.0
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14 сентября 2017 02:25
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