Конд, 1987

Жанр: документальный короткометражный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Публицистическое эссе о буднях и проблемах одного из самых старых и своеобразных районов Еревана. Развернуть 5.4 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7 Продолжительность 40 минут Год выпуска 1987 Премьера в мире 2 января 1987 Режиссер Арутюн Хачатрян Все актеры и съемочная группа

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат