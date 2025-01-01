Меню
Mark Harmon
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1992 Золотой глобус 1992
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1988 Золотой глобус 1988
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1987 Золотой глобус 1987
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977 Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Performance by a Supporting Actor in a Comedy or Drama Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997 Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
