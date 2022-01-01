Американская медсестра, 2014

Жизнь современной Америки так или иначе находит отражение в трудовых буднях нескольких человек, посвятивших себя помощи другим. Фильм документируют будни пяти американских медсестёр и медбратьев: Джейсон Шорт навещает больного раком пациента высоко в Аппалачах; Тоня Фауст трудится в хосписе для отбывающих пожизненное заключение, где за здоровьем своих умирающих пожилых товарищей следят сами заключенные; Наоми Кросс помогает пережившей рак яичников пациентке пройти через роды; сестра Стивен содержит дом престарелых, где весь коллектив собирается спеть песню пациенту, отправляющемуся в последний путь.