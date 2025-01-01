Меню
Награды и номинации Джины Родригез
Gina Rodriguez
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
