О персоне
Фильмография
Мейталь Дохан
Meital Dohan
Мейталь Дохан
Мейталь Дохан
Meital Dohan
Дата рождения
24 августа 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Гиватаим, Израиль
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр
Популярные фильмы
5.0
Моногамия
(2010)
Фильмография Мейталь Дохан
5
Моногамия
Monogamy
мелодрама, драма
2010, США
