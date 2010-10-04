Близнецы Касугано потеряли родителей в автокатастрофе, и без близких родственников поблизости 16-летний Харука взял на себя ответственность за свою семью — себя и сестру Сору. Суровые обстоятельства закалили его характер, но он начал серьёзно беспокоиться о Соре, которая с детства была слабой, болезненной и замкнутой. Не имея средств на жизнь в городе, Харука решил, пока решаются вопросы с наследством и опекунством, переехать в горную деревушку Окукосомэ-тё, где они раньше часто проводили каникулы в доме покойного деда. Переезд в деревню, где люди помнят всех и всё, привлёк внимание местных жителей. Появление Харуки, который из знакомого по детству превратился в красавца, не осталось незамеченным среди школьных девушек. Четыре девушки — местная "принцесса", храмовая жрица, соседка и староста класса — сразу заинтересовались новым парнем. Харука, конечно, был не против общения и возобновления старых дружеских связей. Однако, постепенно наслаждаясь спокойной деревенской жизнью, он начал осознавать, что его отношения с сестрой выходят за рамки обычных...