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Постер сериала Связанные небом
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Киноафиша Сериалы Связанные небом

Связанные небом (2010 - 2010)

Yosuga no Sora 18+
Год выпуска 2010
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Близнецы Касугано потеряли родителей в автокатастрофе, и без близких родственников поблизости 16-летний Харука взял на себя ответственность за свою семью — себя и сестру Сору. Суровые обстоятельства закалили его характер, но он начал серьёзно беспокоиться о Соре, которая с детства была слабой, болезненной и замкнутой. Не имея средств на жизнь в городе, Харука решил, пока решаются вопросы с наследством и опекунством, переехать в горную деревушку Окукосомэ-тё, где они раньше часто проводили каникулы в доме покойного деда. Переезд в деревню, где люди помнят всех и всё, привлёк внимание местных жителей. Появление Харуки, который из знакомого по детству превратился в красавца, не осталось незамеченным среди школьных девушек. Четыре девушки — местная "принцесса", храмовая жрица, соседка и староста класса — сразу заинтересовались новым парнем. Харука, конечно, был не против общения и возобновления старых дружеских связей. Однако, постепенно наслаждаясь спокойной деревенской жизнью, он начал осознавать, что его отношения с сестрой выходят за рамки обычных...

В ролях
В ролях
Мегуми Матсумото
Хиро Симоно
Хиро Симоно
Tae Okajima
Hiroko Taguchi
Рио Нацуки
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6 IMDb
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Сезоны
Связанные небом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 12 эпизодов
 
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