Старшеклассница Котоко Айхара безнадёжно влюблена в Наоки Ириэ, звезду школы. На протяжении двух лет она стремилась попасть в элитный класс «А», где учится её возлюбленный, но так и осталась в обычном классе. Несмотря на её старания, природных талантов для академических успехов ей не хватало. Наступил выпускной год, и Котоко, потеряв всякую надежду, написала Наоки любовное письмо. Однако он, не проявив никакого интереса, публично отказался его читать, заявив, что «глупые девушки его не интересуют». Разбитая сердцем, Котоко почувствовала, что её жизнь закончена. И как будто этого было недостаточно, новый дом её семьи, построенный отцом-одиночкой с явной экономией на материалах, рухнул из-за слабого землетрясения. Когда Котоко узнала, что ей придётся временно жить в доме старого друга отца — некоего Ири-тяна, она уже была готова ко всему.