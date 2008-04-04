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Постер сериала Озорной поцелуй
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Киноафиша Сериалы Озорной поцелуй

Озорной поцелуй (2008 - 2008)

Itazura na Kiss 18+
Год выпуска 2008
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Asahi
Продолжительность сериала 10 часов 25 минут

О чем сериал

Старшеклассница Котоко Айхара безнадёжно влюблена в Наоки Ириэ, звезду школы. На протяжении двух лет она стремилась попасть в элитный класс «А», где учится её возлюбленный, но так и осталась в обычном классе. Несмотря на её старания, природных талантов для академических успехов ей не хватало. Наступил выпускной год, и Котоко, потеряв всякую надежду, написала Наоки любовное письмо. Однако он, не проявив никакого интереса, публично отказался его читать, заявив, что «глупые девушки его не интересуют». Разбитая сердцем, Котоко почувствовала, что её жизнь закончена. И как будто этого было недостаточно, новый дом её семьи, построенный отцом-одиночкой с явной экономией на материалах, рухнул из-за слабого землетрясения. Когда Котоко узнала, что ей придётся временно жить в доме старого друга отца — некоего Ири-тяна, она уже была готова ко всему.

В ролях
В ролях
Нана Мидзуки
Даисукэ Хиракава
Takashi Nagasako
Роми Пак
Наоко Мацуи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Озорной поцелуй - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 25 эпизодов
 
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