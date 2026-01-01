Megumi Matsumoto

Menu
Date of Birth
6 February 1977
Age
49 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Comedy actress, Science-fiction heroine, Voice actress

Filmography

Yosuga no Sora 5.8
Yosuga no Sora
Drama, Anime, Romantic 2010, Japan
Suzumiya Haruhi no shôshitsu 7.5
Suzumiya Haruhi no shôshitsu Suzumiya Haruhi no shôshitsu
Comedy, Animation, Adventure, Sci-Fi, Anime 2010, Japan
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu 7.5
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
Comedy, Anime, Sci-Fi, Mystery 2006, Japan
