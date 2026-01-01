Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Megumi Matsumoto
Megumi Matsumoto
Kinoafisha
Persons
Megumi Matsumoto
Megumi Matsumoto
Megumi Matsumoto
Date of Birth
6 February 1977
Age
49 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Comedy actress, Science-fiction heroine, Voice actress
Popular Films
7.5
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
(2006)
7.5
Suzumiya Haruhi no shôshitsu
(2010)
5.8
Yosuga no Sora
(2010)
Filmography
Genre
All
Adventure
Animation
Anime
Comedy
Drama
Mystery
Romantic
Sci-Fi
Year
All
2010
2006
All
3
Films
1
TV Shows
2
Actress
3
5.8
Yosuga no Sora
Drama, Anime, Romantic
2010, Japan
7.5
Suzumiya Haruhi no shôshitsu
Suzumiya Haruhi no shôshitsu
Comedy, Animation, Adventure, Sci-Fi, Anime
2010, Japan
7.5
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
Comedy, Anime, Sci-Fi, Mystery
2006, Japan
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree