О персоне
Фильмография
Марк Элиот
Manuel Benitez
Персоны
Персоны
Марк Элиот
Марк Элиот
Manuel Benitez
Дата рождения
28 сентября 1969
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
23 декабря 2008
Место рождения
Корал-Гейблс, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Выстоять и сделать
(1988)
Фильмография Марк Элиот
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1988
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.3
Выстоять и сделать
Stand and Deliver
драма
1988, США
