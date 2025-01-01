Меню
Киноафиша Персоны Ширли Джонс Награды

Награды и номинации Ширли Джонс

Shirley Jones
Награды и номинации Ширли Джонс
Оскар 1961 Оскар 1961
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1972 Золотой глобус 1972
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1971 Золотой глобус 1971
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1963 Золотой глобус 1963
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1961 Золотой глобус 1961
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1970 Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
