Ширли Джонс
Награды
Награды и номинации Ширли Джонс
Shirley Jones
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ширли Джонс
Оскар 1961
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1972
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1961
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
