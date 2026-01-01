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Ксавье Лафит Xavier Lafitte
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Ксавье Лафит

Xavier Lafitte

Дата рождения
8 августа 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

В городе Сильвии 6.8
В городе Сильвии (2007)
Ив Сен-Лоран 6.6
Ив Сен-Лоран (2014)

Фильмография Ксавье Лафит

Ив Сен-Лоран 6.6
Ив Сен-Лоран Yves Saint Laurent
драма 2014, Франция
Смотреть трейлер
В городе Сильвии 6.8
В городе Сильвии En la ciudad de Sylvia
драма 2007, Франция / Испания
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