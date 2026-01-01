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Ксавье Лафит
Xavier Lafitte
Киноафиша
Персоны
Ксавье Лафит
Ксавье Лафит
Xavier Lafitte
Дата рождения
8 августа 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
В городе Сильвии
(2007)
6.6
Ив Сен-Лоран
(2014)
Фильмография Ксавье Лафит
6.6
Ив Сен-Лоран
Yves Saint Laurent
драма
2014, Франция
Смотреть трейлер
6.8
В городе Сильвии
En la ciudad de Sylvia
драма
2007, Франция / Испания
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