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Киноафиша Фильмы Жуковский

Жуковский

Zhukovsky 18+
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О фильме

Повествование начинается в 1886 году, когда Николай Егорович Жуковский был уже уважаемым педагогом и ученым в области математики и инженерного дела. А вот «отцом русской авиации» его назовут много позже. В Петербурге, после доклада Дмитрия Менделеева о воздухоплавании, состоялся разговор Жуковского и автора. Уже убеленный сединами Менделеев подзадорил Жуковского, рассказав ему о летающей модели, созданной Можайским. К тому времени все попытки создать летательные аппараты неизменно заканчивались катастрофами…
Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1950
Премьера в мире 13 июля 1950
Дата выхода
13 июля 1950 Россия 0+
Производство Мосфильм
Другие названия
Zhukovsky, Жуковский, Beherrscher der Luft, Det ryska flygets fader, Schukowski, Taistelu taivaasta, Zsukovszkij, Żukowski, Zwycięzca przestworzy
Режиссер
Всеволод Пудовкин
Дмитрий Васильев
В ролях
Юрий Юровский
Илья Судаков
Владимир Белокуров
Владимир Дружников
Владимир Дружников
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 22 голоса
6.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1797 В жанре «драма»  803 В жанре «биография»  82 В фильмах СССР  203
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