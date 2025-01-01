Повествование начинается в 1886 году, когда Николай Егорович Жуковский был уже уважаемым педагогом и ученым в области математики и инженерного дела. А вот «отцом русской авиации» его назовут много позже. В Петербурге, после доклада Дмитрия Менделеева о воздухоплавании, состоялся разговор Жуковского и автора.
Уже убеленный сединами Менделеев подзадорил Жуковского, рассказав ему о летающей модели, созданной Можайским. К тому времени все попытки создать летательные аппараты неизменно заканчивались катастрофами…
СтранаСССР
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска1950
Премьера в мире13 июля 1950
Дата выхода
13 июля 1950
Россия
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ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Zhukovsky, Жуковский, Beherrscher der Luft, Det ryska flygets fader, Schukowski, Taistelu taivaasta, Zsukovszkij, Żukowski, Zwycięzca przestworzy