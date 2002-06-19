Оповещения от Киноафиши
Маргарет Джонстон
Margaret Johnston
Маргарет Джонстон
Маргарет Джонстон
Margaret Johnston
Дата рождения
10 августа 1918
Возраст
83 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
19 июня 2002
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Волшебный ящик
(1952)
Фильмография Маргарет Джонстон
7
Волшебный ящик
The Magic Box
драма, биография
1952, Великобритания
