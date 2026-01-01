Оповещения от Киноафиши
Мартин Бодди
Martin Boddey
Мартин Бодди
Мартин Бодди
Martin Boddey
Дата рождения
16 апреля 1907
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
24 октября 1975
Место рождения
Стерлинг, Великобритания
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Волшебный ящик
(1952)
6.8
Милый сэр
(1958)
6.8
Милый сэр
Indiscreet
мелодрама, комедия
1958, Великобритания
7
Волшебный ящик
The Magic Box
драма, биография
1952, Великобритания
