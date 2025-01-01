Меню
Награды
Награды и номинации Павла Павликовского
Награды и номинации Павла Павликовского
Оскар 2019
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA 2015
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2013
Специальные представления
Победитель
Берлинале 2005
Лучший полнометражный фильм
Номинант
