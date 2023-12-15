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Постер сериала Жена серийного убийцы
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Киноафиша Сериалы Жена серийного убийцы

Жена серийного убийцы (2023 - 2023)

The Serial Killer's Wife 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты

О чем сериал

В идиллическом английском городке Бет Фэйрчайлд приготовила сюрприз на день рождения своего мужа Тома. На вечеринке присутствует почти вся деревня, ведь Том - любимый местный врач, но мир Бет переворачивается с ног на голову, когда праздник прерывает полиция и Тома арестовывают за убийство. Бет уверена, что ее мужа обвинили несправедливо, но вскоре она делает несколько шокирующих открытий, которые заставляют усомниться в его невиновности, и рассказывает о своих опасениях Адаму, лучшему другу Тома с детства.

В ролях
В ролях
Аннабель Шолей
Аннабель Шолей
Джек Фартинг
Люк Тредэвэй
Люк Тредэвэй
Анджела Гриффин
Шобна Гулати
Бенжамин О’Махони
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Сезоны
Жена серийного убийцы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
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