В идиллическом английском городке Бет Фэйрчайлд приготовила сюрприз на день рождения своего мужа Тома. На вечеринке присутствует почти вся деревня, ведь Том - любимый местный врач, но мир Бет переворачивается с ног на голову, когда праздник прерывает полиция и Тома арестовывают за убийство. Бет уверена, что ее мужа обвинили несправедливо, но вскоре она делает несколько шокирующих открытий, которые заставляют усомниться в его невиновности, и рассказывает о своих опасениях Адаму, лучшему другу Тома с детства.