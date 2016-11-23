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Эндрю Сакс
Andrew Saks
Киноафиша
Персоны
Эндрю Сакс
Эндрю Сакс
Andrew Saks
Дата рождения
7 апреля 1930
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
23 ноября 2016
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.7
Опочтарение
(2010)
6.6
Квартет
(2012)
Фильмография Эндрю Сакс
6.6
Квартет
Quartet
комедия, драма
2012, Великобритания
Смотреть трейлер
7.7
Опочтарение
Going Postal
комедия, фантастика
2010, Великобритания
Смотреть трейлер
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