О персоне
Фильмография
Марина Крогулл
Marina Krogull
Персоны
Марина Крогулл
Марина Крогулл
Marina Krogull
Дата рождения
21 октября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Восточный Берлин, ГДР
Популярные фильмы
6.4
Принц за семью морями
(1982)
Фильмография Марина Крогулл
Жанр
Все
Семейный
Год
Все
1982
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.4
Принц за семью морями
Der Prinz hinter den sieben Meeren
семейный
1982, ГДР
