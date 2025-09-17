Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Два адвоката вступают в ожесточенную схватку в суде в трейлере комедии «Джолли 3»

Два адвоката вступают в ожесточенную схватку в суде в трейлере комедии «Джолли 3»

17 сентября 2025 16:29
Два адвоката вступают в ожесточенную схватку в суде в трейлере комедии «Джолли 3»

В прокат фильм выйдет уже 19 сентября.

Компания Indian Films выпустила локализованный трейлер третьей части популярной индийской комедийной франшизы «Джолли». Впрочем, триквел можно смотреть в отрыве от предыдущих фильмов, поскольку он представляет собой отдельную историю.

В центре повествования — эпический конфликт между двумя адвокатами, причем обоих зовут Джолли. Джагдишвар «Джолли» Мишра (Акшай Кумар) добился карьерного успеха, пройдя путь от провинциального стряпчего до юриста, занимающегося крупнейшими делами федерального масштаба. Это амбициозный человек, четко придерживающийся правил, хотя подчас он не гнушается разных хитростей. Джагдиш «Джолли» Тьяги (Аршад Варси) — адвокат с иным, более циничным подходом к делам. Его сильные стороны заключаются в ловких уловках и сарказме. Он уверен, что ключевую роль играет не закон, а умение трактовать факты с выгодой для себя.

Оба Джолли сходятся в качестве оппонентов на заседании суда, арбитром которого выступает судья Трипати (Саурабх Шукла). Средоточие разбирательства — фермер, который был лишен земли из-за политических махинаций и жадных застройщиков.

Сюжет отчасти основан на реальных событиях. Съемки при этом проходили в реальных судебных залах, а также на улицах городов в штатах Раджастхан и Аджмер.

Фото: Indian Films
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Джек Блэк и Пол Радд переснимают любимый хоррор в трейлере комедии «Анаконда» Джек Блэк и Пол Радд переснимают любимый хоррор в трейлере комедии «Анаконда» Читать дальше 18 сентября 2025
Мечтатель не расстается со своей «железякой» в трейлере драмеди «Паромщик» Мечтатель не расстается со своей «железякой» в трейлере драмеди «Паромщик» Читать дальше 19 сентября 2025
Евгений Цыганов безостановочно хохочет в трейлере комедии «Человек, который смеется» Евгений Цыганов безостановочно хохочет в трейлере комедии «Человек, который смеется» Читать дальше 19 сентября 2025
Татьяна Маслани задается страшными вопросами в трейлере хоррора Оза Перкинса «Крипер» Татьяна Маслани задается страшными вопросами в трейлере хоррора Оза Перкинса «Крипер» Читать дальше 17 сентября 2025
Сидни Суини получает работу в доме Аманды Сайфред в трейлере триллера «Горничная» Сидни Суини получает работу в доме Аманды Сайфред в трейлере триллера «Горничная» Читать дальше 17 сентября 2025
Павел Прилучный слушает вести о дивном городе в трейлере «Сказки о царе Салтане» Павел Прилучный слушает вести о дивном городе в трейлере «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 19 сентября 2025
Джейсон Кларк разыскивает на Аляске сбежавших преступников в трейлере сериала «Последний рубеж» Джейсон Кларк разыскивает на Аляске сбежавших преступников в трейлере сериала «Последний рубеж» Читать дальше 19 сентября 2025
Никита Кологривый в роли Юрия Хоя: вышел тизер байопика «Сектор Газа» Никита Кологривый в роли Юрия Хоя: вышел тизер байопика «Сектор Газа» Читать дальше 18 сентября 2025
Мгновенная классика: критики в восторге от фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» Мгновенная классика: критики в восторге от фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» Читать дальше 18 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше