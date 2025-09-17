Два адвоката вступают в ожесточенную схватку в суде в трейлере комедии «Джолли 3»

Компания Indian Films выпустила локализованный трейлер третьей части популярной индийской комедийной франшизы «Джолли». Впрочем, триквел можно смотреть в отрыве от предыдущих фильмов, поскольку он представляет собой отдельную историю.

В центре повествования — эпический конфликт между двумя адвокатами, причем обоих зовут Джолли. Джагдишвар «Джолли» Мишра (Акшай Кумар) добился карьерного успеха, пройдя путь от провинциального стряпчего до юриста, занимающегося крупнейшими делами федерального масштаба. Это амбициозный человек, четко придерживающийся правил, хотя подчас он не гнушается разных хитростей. Джагдиш «Джолли» Тьяги (Аршад Варси) — адвокат с иным, более циничным подходом к делам. Его сильные стороны заключаются в ловких уловках и сарказме. Он уверен, что ключевую роль играет не закон, а умение трактовать факты с выгодой для себя.

Оба Джолли сходятся в качестве оппонентов на заседании суда, арбитром которого выступает судья Трипати (Саурабх Шукла). Средоточие разбирательства — фермер, который был лишен земли из-за политических махинаций и жадных застройщиков.

Сюжет отчасти основан на реальных событиях. Съемки при этом проходили в реальных судебных залах, а также на улицах городов в штатах Раджастхан и Аджмер.