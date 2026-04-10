Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дом с привидениями
5.9
Дом с привидениями - Официальный тизер
Киноафиша Фильмы Дом с привидениями
5.9

Дом с привидениями

, 2026
Bhooth Bangla
Индия / комедия, ужасы / 18+
Трейлеры
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Дом с привидениями
5.9
Пойду 0
Не пойду 0
Дом с привидениями - Официальный тизер
Дом с привидениями  Официальный тизер

В ролях

Акшай Кумар
Акшай Кумар
Madhav Acharya
Wamiqa Gabbi
Priya
Пареш Раваль
Jagdish Kewalramani
Табу
Yashodha
Джишу Сенгупта
Vasudev Acharya
Раджпал Ядав
Balli Bajwa
Асрани
Shantaram Yadav
Митхила Палкар
Meera Acharya
Раджеш Шарма
Dushyant Acharya
Митхун Чакраборти
Митхун Чакраборти
Маной Джоши
Govind Maharaj
Закир Хуссэйн
Vashishtha Guruji
Режиссер Приядаршан
Сценарист Рохан Шанкар, Приядаршан, Aakash Kaushik, Abhilash Nair, Kumaar, Abilash Nair
Композитор Притам Чакраборти, Ronnie Raphael
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 53 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 11 июня 2026
Премьера в мире 10 апреля 2026
Дата выхода
16 апреля 2026 Великобритания 12A
17 апреля 2026 Германия
17 апреля 2026 Гонконг
17 апреля 2026 Индия U/A 16+
17 апреля 2026 Индонезия 17+
17 апреля 2026 Канада 14A
17 апреля 2026 Латвия
24 апреля 2026 Литва N13
17 апреля 2026 Непал
10 апреля 2026 ОАЭ 18TC
29 мая 2026 Панама
16 апреля 2026 США
16 апреля 2026 Чехия
16 апреля 2026 ЮАР 16
Бюджет 1 500 000 000 INR
Сборы в мире $4 912 634
Производство Balaji Motion Pictures, Balaji Telefilms, Cape of Good Films
Другие названия
Bhooth Bangla, Bhooth Bangla - Spoku nams, Bhooth Bangla: Nozze maledette, Elátkozott esküvő, La boda maldita, บังกะโลผีสิง

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 апреля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Дом с привидениями - Официальный тизер
Дом с привидениями Официальный тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Comon 18 апреля 2026, 01:20
Акшай Кумар стал сниматься по 5 фильмов в год - и правильно делает! - вытаскивает фильмы, как например этот, а некоторые - делает просто… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 27 апреля 2026, 20:21
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Почему ни в коем случае нельзя гладить постельное бельё летом: запомните на всю жизнь и родным расскажите
«Госуслуги» могут заменить мессенджер Макс: портал совсем скоро будет не узнать
Наглые мамочки нашли способ уговорить пассажиров уступать нижнюю полку в поезде: схема простая как 3 копейки – не ведитесь
Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?
«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»
Как же я завидую всем, кто еще не видел эти 5 шедевров от Netflix: 7.5 на IMDb – самая низкая оценка в топе
Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты
В этом тесте всего 1 вопрос, зато какой! Попробуйте угадать советский фильм, зашифрованный в ребусе
Шибрагиных заменили красоткой из Следкома – НТВ готовит женскую версию «Первого отдела»: «Влюбился с первых кадров»
Кинг придумал самого страшного клоуна в истории из-за рекламы — вот почему Пеннивайз так выглядит
«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше