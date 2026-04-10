В ролях
Пареш Раваль
Jagdish Kewalramani
Джишу Сенгупта
Vasudev Acharya
Раджеш Шарма
Dushyant Acharya
Маной Джоши
Govind Maharaj
Закир Хуссэйн
Vashishtha Guruji
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Приядаршан
Сценарист
Рохан Шанкар, Приядаршан, Aakash Kaushik, Abhilash Nair, Kumaar, Abilash Nair
Композитор
Притам Чакраборти, Ronnie Raphael
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 53 минуты
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
11 июня 2026
Премьера в мире
10 апреля 2026
Дата выхода
|16 апреля 2026
|Великобритания
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|12A
|17 апреля 2026
|Германия
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|17 апреля 2026
|Гонконг
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|17 апреля 2026
|Индия
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|U/A 16+
|17 апреля 2026
|Индонезия
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|17+
|17 апреля 2026
|Канада
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|14A
|17 апреля 2026
|Латвия
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|24 апреля 2026
|Литва
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|N13
|17 апреля 2026
|Непал
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|10 апреля 2026
|ОАЭ
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|18TC
|29 мая 2026
|Панама
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|16 апреля 2026
|США
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|16 апреля 2026
|Чехия
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|16 апреля 2026
|ЮАР
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|16
Бюджет
1 500 000 000 INR
Сборы в мире
$4 912 634
Производство
Balaji Motion Pictures, Balaji Telefilms, Cape of Good Films
Другие названия
Bhooth Bangla, Bhooth Bangla - Spoku nams, Bhooth Bangla: Nozze maledette, Elátkozott esküvő, La boda maldita, บังกะโลผีสิง