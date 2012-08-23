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Постер фильма Два Джека
4.6
Два Джека - Трейлер
Киноафиша Фильмы Два Джека
4.6

Два Джека

, 2012
Two Jacks
США / драма, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Два Джека
4.6
Два Джека - Трейлер
Два Джека  Трейлер

О фильме

Стареющий фильммейкер возвращается в Голливуд, чтобы найти финансирование для своего нового проекта. Его ожидают невероятные приключения, море выпивки, общения с сексуальными женщинами, битва со студийными боссами, охота за деньгами, а также игра в покер в попытке найти необходимые финансы.

В ролях

Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
Diana
Билли Зейн
Билли Зейн
Max Faraday
Джек Хьюстон
Джек Хьюстон
Jack Hussar Jr.
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Diana - 2010
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Jack Hussar Sr.
Изабелла Мико
Dana
Ричард Портноу
Lorenzo
Гай Бернет
Гай Бернет
Paul
Hans Obma
Peter
Джейми Харрис
Colin
Дэвид Липпер
Hotel Clerk
Режиссер Бернард Роуз
Сценарист Бернард Роуз, Лев Николаевич Толстой
Композитор Anatoliy Mamalyga, Anatoliy Mamalyga, Anatoliy Mamalyga, Iryna Orlova
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 23 августа 2012
Дата выхода
25 августа 2012 Россия 16+
25 августа 2012 Казахстан
23 августа 2012 Канада
18 октября 2013 США
25 августа 2012 Украина
Производство Rough Diamond Productions
Другие названия
2 Jacks, Family Business - Wie der Vater, so der Sohn, Tal Pai, Tal Filho, Two Jacks, Два Джека, 两个笑话人, 杰克父子, Family Business

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 14 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Два Джека - Трейлер
Два Джека Трейлер
Два Джека - Тизер
Два Джека Тизер
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