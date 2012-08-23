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Стареющий фильммейкер возвращается в Голливуд, чтобы найти финансирование для своего нового проекта. Его ожидают невероятные приключения, море выпивки, общения с сексуальными женщинами, битва со студийными боссами, охота за деньгами, а также игра в покер в попытке найти необходимые финансы.
|25 августа 2012
|Россия
|16+
|25 августа 2012
|Казахстан
|23 августа 2012
|Канада
|18 октября 2013
|США
|25 августа 2012
|Украина