О персоне
Фильмография
Киноафиша
Персоны
Мария Перссон
Мария Перссон
Maria Persson
Дата рождения
9 июня 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник
Популярные фильмы
Фильмография Мария Перссон
Жанр
Все
Приключения
Год
Все
1969
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.6
Пеппи Длинный Чулок
Pippi Långstrump
приключения
1969, Швеция / ФРГ
