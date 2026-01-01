Оповещения от Киноафиши
Мария Перссон Maria Persson
Киноафиша Персоны Мария Перссон

Мария Перссон

Maria Persson

Дата рождения
9 июня 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник

Популярные фильмы

Пеппи Длинный Чулок 7.6
Пеппи Длинный Чулок (1969)

Фильмография Мария Перссон

Жанр
Год
Пеппи Длинный Чулок 7.6
Пеппи Длинный Чулок Pippi Långstrump
приключения 1969, Швеция / ФРГ
