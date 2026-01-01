Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маргот Троогер
Margot Trooger
Маргот Троогер
Маргот Троогер
Margot Trooger
Дата рождения
2 июня 1923
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
24 апреля 1994
Место рождения
Розиц, Германия
Актерское амплуа
Путешественник
Популярные фильмы
7.6
Пеппи Длинный Чулок
(1969)
Фильмография Маргот Троогер
Жанр
Все
Приключения
Год
Все
1969
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.6
Пеппи Длинный Чулок
Pippi Långstrump
приключения
1969, Швеция / ФРГ
